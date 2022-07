Esto es lo que debes saber de las subvariantes de Covid-19 en México

MÉXICO.- El aumento de contagios del virus SARS-CoV-2 ha llevado a varios países de recrudecer sus protocolos sanitarios y a diversas entidades a mostrar diversas estrategias contra la Covid-19.

Al respecto, el infectólogo Alejandro Macías publicó un hilo de tuits en el que explicó las cinco cosas que debe tomar en cuenta la población con respecto a las subvariantes que ha tenido Ómicron durante las últimas semanas.

1.- La inmunidad no está garantizada

Pese a que con las cepas anteriores del virus era posible hablar de cierta inmunidad en el organismo después del contagio, las nuevas subvariantes no reaccionan de la misma manera.

El infectólogo asegura que es cada vez más fácil adquirir esta enfermedad, pese a tener una recuperación previa o haber pasado por la cuarentena obligatoria.

2.- No hay fórmulas nuevas

Los contagios, indicó el especialistas, se controlan de la misma manera como se hizo durante las otras cuatro etapas de la pandemia.

De esta manera aconseja mantener los espacios ventilados, el evitar las aglomeraciones de personas, así como mantener religiosamente el uso del cubrebocas.

3.- ¿Qué síntomas hay que observar?

Las señales de transmisión que había durante las otras olas de contagios no pueden tomarse en cuenta de igual forma, asegura Moreno Sánchez.

Los síntomas que son señal de un posible caso son los siguientes:

Dolor de garganta (sensación de tener vidrios en ella).

Fiebre con duración de tres o cuatro días.

Dolor corporal.

Tos seca.

Algunos experimentan diarrea o pérdida de olfato.





4.- ¿Cambian los cuidados?

El especialista asegura que el aislamiento debe ser realizado de la misma manera en la que se ha enfrentado al virus hasta el momento.

Para esto pide que se vigile que la fiebre no dure más de cuatro días; además de esto, pidió que se tenga en cuenta que la oxigenación no debe ser menor a 90, se debe mantener hidratado al paciente y finalmente recomienda actividad leve a los enfermos.

5.- No automedicarse, ni tomar antibióticos

Aseguró que no es una buena idea tomar antibióticos, ni cortisona, la cual se encuentra en medicamentos como dexametasona, betametasona, prednisona si no se tiene niveles bajos de oxigenación.

Todos los fármacos que consuma la población deben ser recetados por un médico especialista, debido a que ellos sabrán cuál es el mejor tratamiento para los pacientes.

