De Tampico para el mundo

TAMPICO, TAM.- Tras obtener el título como Supranational México 2022, el pasado mes de Junio en Guadalajara Jalisco, Moisés Peñaloza partió a Polonia para representar a nuestro país en la próxima edición de este certamen que tendrá como sede el Anfiteatro Strzelecki Park de la ciudad de Nowy Sącz.

El actor, conductor y modelo compartió en entrevista con EXPRESO- LA RAZÓN sobre su preparación para este concurso en donde competirá con representantes de 30 países por el título de Mister Supranacional.

‘Mister Supranacional presidido por el empresario D. Gerhard von Lipinski es un certamen ‘Grand Slam’ y tiene como objetivo promover el descubrimiento de nuevos modelos New Face, para la televisión, la industria de la moda y el entretenimiento; además fomenta nuestros valores, esencia e historia”, señaló Peñaloza.

El tamaulipeco de corazón manifestó que ha trabajado arduamente para representar a nuestro país, ‘mi preparación comenzó luego de que me hicieron la invitación como Mister Tamaulipas y fue durante la concentración de Mister Supranational México 2022, y lo he complementado con mi estilo y forma de vida’.

El modelo señaló que dentro de este certamen, además de la belleza física y personalidad “en el certamen también influye tu esencia, tu historia, tu manera de resolver y enfrentar la vida, digamos que el aspecto físico sólo es la portada, lo interesante es el contenido”.

De ganar el certamen, “tendría el honor de portar la banda y ser la imagen de Mister Supranational 2022, la satisfacción de poder representar a mi país, conocer otras costumbres, otra gente y por parte de la organización hay un incentivo económico y un contrato de representación con la misma”.

El actor y conductor manifestó que este certamen no interfiere con sus planes en la pantalla chica, “No, por cuestiones de logística todo se acomodó de manera inesperada y creo fielmente que “por algo pasan las cosas” y hay que aprovechar cada oportunidad y vivir el momento”.

“Para este concurso mi novia me ha apoyado mucho, ella es una mujer muy inteligente y preparada, a la cual admiro y respeto, me encanta que me dé mis tiempos y espacio, que siempre esté al tanto apoyándome y me emociona saber que la mujer que comparte su tiempo y vida quiere verme ser y hacer un mejor ser humano”.

Por Patricia Martínez Vázquez