“Mis esfuerzos son en vano”: Llora porque su hijo reprobó matemáticas y él le ayudó a estudiar

CHINA.- Medios locales de China cuentan que el hombre de la ciudad de Zhengzhou le dio clases particulares a su hijo durante un año para prepararlo para su examen.

Sin embargo, el niño no aprendió nada y solo obtuvo seis de 100 puntos posibles en su prueba de matemáticas.

Ello provocó que el papá se sintiera frustrado y deprimido, según el sitio Qilu Evening News.

“Es realmente un poco triste. Ya no me importa. Mis esfuerzos son en vano, ¡que se las arregle por sí mismo!”, dijo el padre con total frustración, de acuerdo al medio ET Today.

