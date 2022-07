Mujer se quema viva en un parque de California

ESTADOS UNIDOS.- Este fin de semana circuló en redes sociales un video donde se aprecia a una mujer prendiendo fuego a un hombre en un parque de California, Estados Unidos.

De acuerdo con información de The New York Post, la mujer identificada como Patricia Castillo, de 48 años de edad, rocía de gasolina a un sujeto mientras yacía en el césped en un parque de Sanger, cerca de Fresno.

“El video muestra a Castillo acercándose a la víctima y arrojando un líquido de un vaso sobre [él] y ella y la víctima parecen discutir antes de que Castillo encienda un encendedor y prenda fuego a la víctima”, escribió el Departamento de Policía de Sanger.

El sistema de videovigilancia comunitaria del departamento de policía capturó el crimen que ocurrió alrededor de las 20:30 horas del pasado jueves.

La Policía de aquella entidad tuvo que recurrir a videos y testimonios para detener a Patricia Castillo y Leonard Hawkins como sospechosos.

El clip del terrible suceso, compartidos por Fox 26 News, tiene imágenes fuertes que pueden ser molestas para algunas personas, por lo que se necesita precaución.

En el video se observa a Castillo acercándose a la víctima y arrojando un líquido de un vaso sobre su cuerpo. Ella y la víctima parecieron discutir antes de que Castillo encendiera un encendedor y le prendiera fuego a la víctima.

Las investigaciones han arrojado que Leonard Hawkins le proporcionó el liquido flamable a la mujer para cometer el acto aberrante. Ambos están detenidos en la cárcel del condado de Fresno, por cargos de intento de asesinato, incendio provocado y conspiración.

La situación se desarrolló alrededor de las 9:15 p.m. el jueves. Los oficiales de Sanger respondieron a la cuadra 700 de Faller Avenue por información sobre una persona herida.

Cuando llegaron, los oficiales hablaron con un hombre que sufrió quemaduras graves en la parte superior del cuerpo.

El hombre les dijo a los oficiales que una mujer le prendió fuego mientras estaba en Sanger Park en la cuadra 400 de Academy Avenue. Debido a la gravedad de sus quemaduras, los sanitarios lo llevarona un hospital del área de inmediato.

La víctima está siendo tratada en un hospital del área y se espera que sobreviva. Hasta el momento se desconoce el motivo del por qué lo atacaron.

