Suma Tamaulipas 817 contagios más de COVID-19

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Salud en Tamaulipas (SST), reportó durante las últimas 24 horas un total de 817 casos nuevos de COVID-19, con lo que se eleva a 160 mil 811 los contagios en lo que va de la pandemia, afortunadamente no se reportaron muertes.

Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud, dio a conocer que del total de nuevos casos, Matamoros reportó 162, Ciudad Victoria 132, Tampico 126, Madero 87, Reynosa 86, Mante 47, Nuevo Laredo 40, Altamira 33, Río Bravo 23, Padilla 19 y Soto la Marina 15 contagios.

Además, Miguel Alemán reportó 11 casos, Tula 9, Camargo 6, Mainero 4, San Carlos y Llera 3, Hidalgo, Abasolo y Díaz Ordaz 2 mientras que San Fernando, Nuevo Morelos, Ocampo, Jaumave y Güémez reportaron un caso.

Con las cifras además, el número de casos activos se eleva a 7 mil 247, con 145 mil 511 pacientes recuperados y las defunciones se mantienen en 7 mil 887, de los casos activos, Tampico tiene mil 549, Matamoros mil 082, Victoria mil 064, Reynosa 963 y Madero 919.

Cada vez día avanzan más municipios a semáforo epidemiológico rojo, pese que a nivel estatal el color está en naranja, son 28 los municipios en máximo color, tres están en anaranjado, uno en amarillo y 11 en color verde.

Molina Gamboa, pidió a la población no confiarse, ya que el riesgo de contagio o de sufrir complicaciones graves es alto, sobre todo quienes no se han vacunado, pese a no registrar defunciones este martes, es importante mantener las medidas sanitarias.

Además, destacó la importancia de reconocer síntomas de la enfermedad como: tos, escurrimiento nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular, fatiga, congestión nasal, dificultad respiratoria, pérdida del sentido del gusto o del olfato y opresión en el pecho para acudir a su unidad de salud.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA