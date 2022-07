Con misa despiden a migrantes guanajuatenses muertos en tráiler en Texas

GUANAJUATO.- Con dolor, impotencia y coraje, fueron recibidos, cuatro de los 8 guanajuatenses que murieron en la caja de un tráiler en San Antonio Texas.

En la comunidad de La Enmarañada, municipio de Valle de Santiago se celebró una misa de cuerpo presente para despedir a María Guadalupe Montero, una mujer de 29 años de edad, que decidió partir a Estados Unidos para dar una mejor calidad de vida a sus dos hijos.

“Las circunstancias de alguien que sale de este lugar para buscar un beneficio para ayudar a la familia y terminar así es lo que más nos sucumbe, nos mueve”, dijo Alejandro de la Vega. sacerdote que ofició la misa.

Lo familiares de las víctimas, resignados esperan continuar con sus vidas tras el lamentable hecho.

“Es un pequeño alivio, yo no la quería así, por eso no tengo palabras, yo creo que nadie se merece esto, pero así pasaron las cosas y son situaciones que no hay vuelta atrás, pues no nos queda nada más que salir adelante”, expresó Vicente Montero, padre de la migrante María Guadalupe.

En el municipio de Cortazar fue recibido el cuerpo de Omar Rico Almanza, el cual, con la ilusión de construir una casa para su esposa, sus dos hijas y su hijo, que llegará al mundo en próximos días, cruzó la frontera para emplearse como carpintero en el ramo de la construcción.

“Creo que estas personas van para hacer algo mejor para sus familias, creo que deberían ya no poner tantos obstáculos porque la gente lo único que quiere es trabajar”, expresó el hermano de Omar, Jaime Rico.

Para él, ni su hermano, ni los ocho migrantes guanajuatenses que perdieron la vida en la caja del tráiler se merecían un final así.

“La verdad que no, mi hermano siempre fue una persona muy trabajadora y le echó siempre ganas y se fue con una ilusión de tener algo más. No se pudo, pero los hermanos lo vamos a apoyar”.

Por ello hizo esta recomendación a los que quieran aventurarse a cruzar la frontera.

“De que piensen más las cosas, que no arriesguen sus vidas en tráilers. No les digo que no se vayan, pero hay que ser más precavidos”.

Los cuatro cuerpos restantes arribarán a Guanajuato en las próximas horas y serán trasladados a los municipios de Celaya, Cortazar y San José Iturbide.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR / IMAGEN: @cmjimenezxto