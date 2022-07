Desaparece cuerpo de bebé en Hospital General

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Héctor Díaz Guzmán Verastegui, Director del Hospital General de Ciudad Victoria, confirmó que se extravió el cuerpo de un bebé no nacido vivo.

Aseguró que con el “producto óbito del 12 de julio, se siguió el protocolo como debe de ser, el óbito bajo al anfiteatro donde están las gavetas”.

Sin embargo, para el 14 de julio, fecha en que se iba a entregar el óbito, -así se le llama a un producto no nacido vivo- “ya no se encontró, no estaba en la gaveta, dada la situación, yo puse la denuncia ante el ministerio público”.

Destacó que a nivel interno se hizo una investigación, antes de recurrir a la autoridad ministerial, entre diverso personal, que va desde Trabajo Social, intendencia, de Materiales Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) y guardias de el día que ocurrieron los hechos.

Personal de la fiscalía desde ayer -jueves-se presentaron en el hospital para hacer las indagatorias “y en eso están todavía, en la investigación, no ha aparecido el cuerpo, nosotros hemos entregado la información de cámaras y digital de las cámaras”.

Agregó que han explicado al padre de la muchacha que dio a luz, que están tratando de llegar al fondo del asunto y aclarar la situación, por eso se presentó la denuncia respectiva.

Agregó que es la primera vez desde hace más de 16 años que se registra una situación de este tipo, por lo que esperan el resultado de la investigación, para tranquilidad de la madre, su familia y del mismo nosocomio.

Sobre que objetivo puede tener la sustracción de un óbito, dijo que no tienen un porque, pero tienen dos situaciones, “o es un error humano, que se haya entregado el cuerpo a alguien más, o a cremación por error; o que se lo hayan robado”.

NORA ALICIA HERNANDEZ HERRERA