“Aquí no hay problema, no hay inseguridad”, dice Nader a turistas.

TAMPICO, Tamaulipas.- El alcalde porteño, Jesús Nader invitó a la ciudadanía en general visitar Tampico, ya que es una ciudad en donde no hay inseguridad y la gente puede recorrer las calles a cualquier hora del día.

Nader Nasrallah, aseguró que la ciudad está bien vigilada por elementos de seguridad, por lo que no hay manera de que los visitantes sientan miedo.

“Somos la ciudad más segura a nivel nacional, por eso los turistas tienen una atenta invitación, que vengan a Tampico, aquí no hay problema, no hay inseguridad, son bien atendidos con mucha hospitalidad, con mucha calidez, pueden andar a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada recorriendo las calles de Tampico y no van a tener ningún problema, al contrario se van a sentir seguros”.

Reconoció que hay coordinación con los elementos de la Policía Estatal Acreditable, Guardia Nacional, Ejército y MARINA, permitiendo que a día de hoy Tampico refleje saldo blanco en temporadas vacacionales.

Mencionó que una parte de la Laguna del Carpintero está recibiendo mantenimiento, pero eso no impide que la gente pueda acudir y recorrerla, así como los demás atractivos con los que cuenta la ciudad.

“Se está ampliando la laguna del carpintero, es algo que los tampiqueños han sabido valorar por ello se han replicado los logros de este gobierno a nivela nacional y por ello Tampico representa a día de hoy uno de los centros turísticos más importantes de la república mexicana”.

Con información de Javier Cortés.