Católicos pedirán a gobierno entrante recurso para mejorar iglesias

TAMPICO, Tamaulipas .- La iglesia católica pedirá al gobierno entrante recurso económico para la mejora de la catedral y 70 capillas pertenecientes a la Diócesis Tampico, indicó el Obispo José Armando Álvarez Cano.

Sin precisar una cantidad, refirió que son millones de pesos debido a varios factores, la cantidad de iglesias que hay con este problema, la humedad, salitre, obras inconclusas, entre otras.

“Se está esperando que ingrese el nuevo gobierno para buscar los apoyos, ya se había tratado y había un camino y no sólo cuestión de las Mercedes sino en la zona centro en la catedral que pertenece a una tradición”.

En cuanto a la catedral, dijo que hay daños en la cúpula y hace falta climatizarla, ya que los ventiladores que están no funcionan bien.

“A la catedral se ve la cuestión de la cúpula también nos urge un aire acondicionado porque los abanicos ya no dan, es algo obsoleto y gastan más luz de lo que echan aire y ahorita como está de carestía la luz se prefiere no prenderlos porque no enfría”.

Sin embargo, afirmó que no hay riesgo en la iglesia ya que el INAH así lo ha informado.

Cabe señalar que hay 73 iglesias pertenecientes en la Diócesis Tampico, de las cuales 70 requieren una “manita de gato”.

Con información de Javier Cortés/ La Razón.

.