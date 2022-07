Critican a Diego Boneta por cantar mal en un bar y lo comparan con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO .- Diego Boneta se encuentra en medio de la polémica por un video viral en el que se le expuso por “cantar mal” y los usuarios de redes sociales no dudaron en llenarlo de críticas, sobre todo tras haber protagonizado “Luis Miguel, la serie”, en donde además interpretó algunos de los grandes éxitos del “Sol de México”. Ahora, muchos de sus fanáticos cuestionan su talento como cantante, pero reconocen su talento como actor.

A través de TikTok una usuaria identificada como Alejandra Salgado compartió un video en el que Diego Boneta se encuentra en medio de un bar y acompañando con su voz a un pianista; sin embargo, para sorpresa de muchos, el famoso de 31 años desentonó en unas cuantas notas y su voz no destacó al grado en el que el público está acostumbrado. Por si fuera poco, algunos de los presentes en el lugar hicieron caras de desagrado y confusión.

En el video, el también actor sostiene en una mano una copa, mientras que en la otra sostiene el micrófono para presumir su talento; por su parte, los asistentes rodean el piano y al intérprete para disfrutar de música en vivo. Y como adelantábamos, las notas no se comparan en nada a las que el público está acostumbrado, aunque también se debe considerar que el tema que cantó en esta ocasión es en inglés y no en español.

“POV: te das cuenta que Luis Miguel canta horrible”, escribió la joven que compartió el video

Critican a Diego Boneta por cantar mal y lo comparan con Luis Miguel. pic.twitter.com/l4PLWYKIsV — Lo + viral (@VideosVirales69) July 17, 2022

Durante la grabación no sólo se ve a Diego Boneta cantar con los ojos cerrados, muchas inspiración y concentración, sino también a varias personas presentes en el bar tratando de disfrutar del momento, aunque sus rostros de sorpresa y desagrado no pasaron desapercibidos por los usuarios de TikTok, quienes afirmaron que ni los presentes disfrutaron del espectáculo que ofreció el cantante.

A pesar del polémico momento, muchos de sus fans lo defendieron con comentarios como “no lo puedo atacar, me cae bien”, “está bien guapo”, “es que uno borracho pues ya no canta igual”, “en su defensa, con tragos no se puede cantar si no estás TAN acostumbrado a cantar”, “que cante como se le de la gana”, “es perfecto” y “de mi bebé no van a estar hablando”. Por otro lado, también surgieron las críticas por su presunta falta de talento como cantante.

“La cara del muchacho de atrás”, “siempre canto feíto desde código fama”, “pues si, no es cantante, solo es actor, nada que ver con Luis Miguel, hasta ofende la comparación con un dios como L.M”, “claro ejemplo de que Micky solo hay uno”, “no hay defensa para la gente que no tiene talento, lo que se ve no se juzga” y “Luis Miguel siempre imitado; jamás igualado” son algunos de los comentarios en su contra.

Con información de Heraldo de México.