José Eduardo revela si Eugenio Derbez lo veía a escondidas de Victoria Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO .- Cuando se habla de la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo siempre se nos viene a la mente el pleito que tuvieron por la patria potestad de su hijo, José Eduardo Derbez, en los noventa.

Ahora, el propio José Eduardo revela que mientras a nivel legal estaba la disputa por su custodia,

Eugenio Derbez en una ocasión lo visitó a escondidas de su mamá, lo cual la hizo enfurecer.

En entrevista con ‘El Minuto que Cambió mi Destino’ compartió que una vez, Eugenio Derbez pasó por él a la escuela para llevarlo a comer sin avisarle a nadie.

“Lo veía poco. Me dio gusto verlo, fuimos a comer, comimos súper bien, platicamos. Fue increíble, una comida muy divertida, muy a gusto. Yo estaba feliz de verlo. Ahí empezaron las llamadas”.

Agregó que cuando Eugenio Derbez contestó el teléfono para atender la llamada de Victoria Ruffo se quedó sin palabras y de inmediato partieron del restaurante.

“Yo creo que por la mente de mi mamá pasaron muchas cosas: ‘no me lo va a regresar’ Y pues no, mi papá nada más era de comer y vámonos. Nos fuimos de regreso a la casa y cuando llegué empezó el griterío entre ellos dos”.

José Eduardo Derbez aseguró que ese recuerdo es fuerte, pues no sabía qué hacer y no quería ver a sus papás peleando.

El actor aseguró que no es muy ‘noviero’, ya que sus relaciones han sido pocas y estables; sin embargo, recordó que en una ocasión una exnovia trató de secuestrarlo.

La mujer lo subió a un auto y dijo que lo llevaría a una cabaña en el Ajusco. José Eduardo la convenció de que volverían a estar juntos para convencerla de que lo regresara a su casa.

“Cuando me bajó, le azoto la puerta y le digo: ‘pinche loca, no te quievo ver en mi vida, desgraciada. Me vas a matar de un susto, donde regreses te voy a demandar'”.

Posteriormente sus amigos se dieron cuenta de la situación, por lo que se acercaron a auxiliarlo, pero la mujer les aventó el coche y casi los atropella.

Después de ese suceso, no volvió a saber de ella, aseguró.

Con información de Excélsior.