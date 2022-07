Aconsejan emprender, incluso con poco dinero

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el sector restaurantero hay una amplia gama de oportunidades para emprender, el consejo de los expertos es iniciar en la medida de las posibilidades, siempre buscando privilegiar la creatividad y calidad, para empezar se deben evaluar las opciones que permitan disponer de dinero para montarlo con éxito.

La gastronomía tamaulipeca ha evolucionado con los años y algunos restaurantes se han posicionado entre los mejores del país, y la experiencia de sus creadores es ejemplo para quienes quieren emprender en este ramo.

David Canales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Victoria, dijo que el primer paso para emprender en el ramo es que les guste la cocina y visitar restaurantes.

“Yo siempre he dicho que la primera cosa es que les guste, que le llene la cuestión de la gastronomía, de la comida, antes de poder decir “quiero abrir un restaurante”, porque lo que hemos podido ver a lo largo del tiempo es que hay un “boom” en el interés del giro, los alimentos y bares, pero es gente que a veces lo dice porque quiere tener un bar o un restaurante, pero realmente el primer paso es que te guste y tengas interés por la cocina, que tengas buen paladar”.

Montar un restaurante tiene grandes atractivos, gestionado y con una buena política de relaciones públicas puede convertirse en una nueva opción rentable y la profesión de chef se encuentra hoy mucho más valorada, pero para iniciar se debe evaluar con cuánto se tiene.

“Debes proponerte un negocio en base a lo que tengas para invertir, en base a lo que tengas para pagar, en dado caso que tengas un crédito o que lo pidas a una institución financiera, que sea algo accesible para lo que tú puedes pagar y que el negocio que vas hacer te dé para pagar esas deudas”, aconsejó el empresario restaurantero.

Aseguró que en la industria alimentos la gran ventaja es que con poco dinero se puede hacer mucho, “puedes crecer bastante con poco dinero, aquí entra mucho la parte creativa, la parte de calidad en el producto, qué está rico, la realidad es que hay muchos casos de éxito de emprendimientos con bajo costo”.

El dirigente camaral de los restauranteros dijo que un emprendimiento en orden considera aspectos fiscales además del desarrollo del punto de venta, su adecuación y el equipamiento de la cocina.

“Una inversión de 250 mil a 500 mil pesos para que pudieras iniciar un negocio de alimentos que te puede dejar muy buenas utilidades para crecer, para financiarte y para desarrollar proyectos más grandes. Te puedo definir tres tipos de inversión para la ciudades en Tamaulipas: un restaurante pequeño con un emprendimiento como un Food Truck o local comercial pequeño, de menos de 50 m², la inversión mínima no te va a bajar de 300 mil a 500 mil pesos”.

“Un restaurante un poquito más establecido, con un local de 100 a 150 m², estamos hablando de medio millón a 1 millón de pesos, y ya restaurantes o bares más en forma, más grandes en plazas comerciales o en lugares más privilegiados, son inversiones que te van de 1 a 4 ó 5 millones de pesos, ahí entra también el tema de cuánto le quieres meter en acabados en equipos y demás”.

En ese mismo sentido, Manuel Cavazos, restaurantero y premiado como el mejor Chef joven de México en 2021, dijo que es muy relativo el gasto en una cocina, pues hay equipos que pueden costar millones de pesos y “se te pusieron dineral en la cocina”.

“Te puedes gastar lo que tú quieras gastar, hay sillas que cuestan mucho o tapices muy costosos, hay restaurantes que te vende la experiencia, y es relativo, dependiendo del enfoque que le quieras dar”, aseguró.

El joven empresario dijo que los enfoques de los restaurantes se pueden dividir en dos principalmente, unos que se enfocan en la calidad e innovación de sus platillos y los que se enfocan en el servicio y la calidad de la atención.

“Hoy en día en el ramo restaurantero se divide principalmente en los restaurantes que están enfocados más en la hospitalidad, salas espectaculares, el servicio es increíble, a largo de tu experiencia te visitan 5 ó 6 personas que van a estar pendientes de tu experiencia, y están los restaurantes gastronómicos que el enfoque va más hacia la propuesta gastronómica, a la creatividad, a la vanguardia, a estas cocinas muy personalizadas de autor”, afirmó.

David Canales quien tiene una la sociedad con Manuel Cavazos en la creación de 3 restaurantes, dijo que este es otro punto impotente y que puede ayudar en el éxito de un emprendimiento.

“La sociedad es un arma de dos filos, búscarte un socio que realmente piense como tú, que sea una persona íntegra, honesta, una persona preparada que le gusta el tema de la gastronomía, que ambos están en el mismo canal, que sean personas de bien, eso es bastante importante porque una sociedad te puede hacer crecer muchísimo o te puede destruir en cualquier momento.

Con una visión más administrativa, el Presidente de la Canirac aconsejó además emprender con orden, pues la planeación económica y de negocio, facilitaría el éxito del proyecto.

“Tienes que tener un orden, es lo principal, si no tienes planeadas, administradas y bien organizadas tus finanzas, se te hace un caos en la planeación, desde la producción hasta la inversión, tienes que planificar muy bien tus finanzas”, advirtió.

Con perfiles diferentes, pero con visiones coordinadas, estos empresarios gastronómicos han logrado unir fuerzas para consolidar la operación y el éxito de sus restaurantes, aún cuando el desarrollo de sus profesiones se encaminaban en otro sentido.

Manuel Cavazos aseguró que su preparación en la comunicación y el diseño, le ha ayudado a explotar la creatividad en la cocina, una labor que siempre le gustó pero que no era una prioridad en un inicio.

“Siempre me quise dedicar a la cocina antes, no era visto como es hoy en día y a lo mejor para tus familiares tiempo atrás, 15 ó 20 años atrás podría sonar algo arriesgado. Pero ahora nos damos cuenta que el ámbito restaurantero, más allá de la cocina y de meterte a cocinar, tiene mucho que ver con la creatividad, mi formación es en ciencias de la comunicación y mi maestría en desarrollo y promoción cultural, y luego hice una en técnicas culinarias de vanguardia, esta formación se me permitió abrir un restaurante y verlo, no como una cocina, sino como una empresa de marketing que se dedica a vender experiencias”, reveló.

Cavazos y Canales advierten que iniciar un proyecto presenta retos importantes, pero tener una visión clara y trabajar con orden en su desarrollo ha dijo la clave para lograrlo con éxito, siempre teniendo en mente que además de la calidad y el sabor, es importante la experiencia y la atención.

DATOS

$250 mil

para iniciar un proyecto como food truck

$1 millón

para abrir un restaurante grande

Por Omar Reyes

Expreso-La Razón