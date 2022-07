Exempleada de McDonald’s revela por qué no deberías de pedir las papas fritas

MÉXICO.- Una exempleada de McDonald’s se ha vuelto viral en TikTok luego de revelar los “oscuros secretos” que supuestamente esconde la cadena de comida rápida. La usuaria, identificada como Georgia Zacki, explicó por qué la máquina McFlurry siempre parece fallar y reveló el por qué los consumidores “nunca” deberían pedir papas fritas.

Zacki es una creadora de contenido que vive en Reino Unido, su cuenta de TikTok suma más de 11 mil seguidores. Ahora, la joven reveló los secretos detrás de los alimentos más populares de McDonald’s. El video rápidamente acumuló más de 4 millones de visitas.

En el clip, la joven relató que trabajó para la cadena internacional durante un año y que en ese lapso de tiempo se pudo percatar de ciertos “secretos” que guarda el restaurante de comida rápida.

Como parte de sus revelaciones, Zacki afirmó que la máquina de helados usualmente no está funcionando porque, si el restaurante está demasiado lleno, los empleados “simplemente la apagan”; sin embargo, a los comensales se les dice que la máquina no funciona.

También mencionó que muchas veces no hay nadie disponible para operar la máquina, o los empleados no tienen tiempo para “ir a buscar una mezcla”. Incluso, dijo que en ocasiones la máquina está sucia y que por esa razón prefieren decir que no está funcionando.

Entre otros secreto, la exempleada reveló el por qué los clientes nunca deberían pedir papas fritas. La razón es porque los empleados hambrientos suelen meter las manos en la pila de papas fritas.

“Nosotros nos comemos las papas fritas. Si estás pidiendo papas fritas, es probable que alguien haya puesto su mano, no en tus papas fritas, sino en todas las papas fritas que había en la pila”, dijo la joven.

Finalmente, la mujer sugirió a los comensales ser amables con el personal del restaurante, ya que aseguró que los empleados otorgan apodos desagradables a los clientes difíciles.

Tras las polémicas declaraciones de Zacki, otros exempleados de McDonald’s compartieron su experiencia en los comentarios del video. “Nuestra máquina estaba realmente rota”, recordó una persona.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO