Fecha del fin del Universo se adelanta, según científicos

MÉXICO.- Las personas siempre se han interesado por todos los hallazgos que los científicos relizan referente al universo, pues al igual que ellos buscan respuestas a preguntas elementales como el origen de éste y claro, cuándo podría llegar a su fin. Aunque existen teorías para ambas, ahora surgió otra que suguiere que los días de todo lo que conocemos están contados.

Para empezar, es menester recordar que el universo tiene un proceso de expansión, demostrado por el astrónomo Edwin Hubble, hecho que dio paso a la teoría del Big Bang. Este movimiento continúa, de acuerdo con varios científicos, quienes aseguran que se está acelerando; sin embargo, también coinciden con que después vendrá un momento de contracción, teoría a la que se le conoce como Big Crunch o del Gran Colapso.

Por desgracia, la idea que muchos especialistas de la materia tenían sobre el fin del universo, que ocurriría en mucho tiempo, estaría equivocada y éste evento ocurriría antes de lo pensado. Aunque el concepto del tiempo en este caso es distinto para ellos, el cálculo es de al rededor de 65 millones de años, así que no te preocupes.

“Este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica”, señaló Paul Steinhardt, uno de los autores del estudio hecho por la Universidad de Princeton y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

¿Cómo esperan que sea el fin del universo?

Para muchos el fin del Universo podría ser suave y por partes; sin embargo, la nueva teoría plantea que sea una explosión como si se trataran de fuegos artificiales.

De igual manera se espera que las estrellas dejen de nacer, se evaporen los hoyos negros y las galaxias se oscurezcan, de acuerdo con el físico Matt Caplan de la Universidad de Illinois. Dicho escenario, de acuerdo con él, generarán una inestabilidad que desencadene un colapso al punto de llegar a una gran explosión.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO