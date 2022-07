Pedrito Sola critica a Lolita Cortés tras pleito con Alexander Acha

MÉXICO.- “La Academia 20 años” ha sido blanco de controversia desde el primer concierto debido a las constantes discusiones entre los jueces y el director, Alexander Acha; sin embargo, la más reciente con Lolita Cortés fue tan intensa llevándolos a alzar la voz y desatar críticas, entre ellas las de Pedrito Sola quien defendió al cantante.

Los enfrentamientos entre los jueces Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Lolita Cortés han generado gran controversia en redes sociales pese a que más tarde externan su cariño y admiración ante las cámaras, pero aquellas con el hijo del cantante Emmanuel han subido de tono llegando a crear una rivalidad fuera del reality show.

Tal y como sucedió el pasado sábado 16 de julio cuando la llamada “juez de hierro” arremetió contra Alexander Acha durante la dinámica de duelos tras la participaron de Cesia y Eduardo en la que interpretaron canciones de Vicente Fernández, pues la crítica de lanzó contra los profesores provocando la molestia del director.

“No entiendo cómo funciona la crítica contigo cuando lo hacen bien si sabemos lo que hacemos y somos una gente que tiene un valor aquí, y cuando lo hacen mal no merecemos ni siquiera que nos menciones y está bien que nos pelusees así (…) Necesito que escuches esto, no quiero que te burles de este equipo docente, no está bien y tú lo sabes”, dijo el cantante.

Criticas de Pedrito Sola

Las peleas entre los jueces y el director lograron dividir opiniones en redes sociales y en “Ventaneando”, donde Pedrito Sola se lanzó contra Lolita Cortés asegurando que levanta la voz durante las intervenciones del resto de los jueces y el director impidiéndoles hablar.

“Que critique a los cantantes por qué a los bailarines (…) El problema de Lola es que no deja hablar a nadie, es muy mal modienta y no deja hablar a nadie”, dijo el conductor del programa de espectáculos sobre la actitud de la juez en “La Academia”.

Por otra parte, Daniel Bisogno defendió a Lolita Cortés y Arturo López Gavito al señalar que es por ellos y sus fuertes criticas que el programa ha logrado tener gran éxito y llamar la atención del público: “En buena medida gracias a Lolita ha sido un éxito ‘La Academia’”.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO