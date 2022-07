Ratifica Sasha demanda contra Luis de Llano

MÉXICO.- Sasha Sokol informó que ya ratificó su demanda contra el productor Luis de Llano ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la exmiembro de Timbiriche denunció abuso porque el productor sostuvo una “relación sentimental” cuando ella tenía 14 años de edad.

Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero -ya lo hice- totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más […] Ya está ratificada, ya está notificado –Luis de Llano-, ya todo”, expuso la artista en un comunicado.

