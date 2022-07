Revelarán sueldos de funcionarios que ganan por encima del presidente

MÉXICO.- El Gobierno Federal dará a conocer los sueldos de altos funcionarios de la Administración Pública, por encima del presidente.

Habrá un 'Quién es quién' en los sueldos de altos funcionarios de la Administración Pública. El presidente López Obrador pidió a Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, hacer una relación de los salarios de altos funcionarios del Gobierno. Más, en: https://t.co/SYMUrwPjBP pic.twitter.com/vdlJ0pSnMQ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 18, 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, crear la sección ‘Quién es quién en los sueldos de altos funcionarios‘.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario mexicano criticó la creación de organismos autónomos durante el periodo neoliberal, supuestamente con el propósito de desmantelar al gobierno legal, legítimamente constituído, y la defensa de intereses creados.

“Vaciaron al Ejecutivo y bajo la figura, el manto protector de la autonomía, se fueron creando estos instrumentos para la defensa de intereses creados”, dijo.

Señaló que “cuando no es su propósito la corrupción” se creó una especie de “burocracia dorada” con sueldos elevados y todo tipo de privilegios.

Por ello, acusó, cuando se instauró en su gobierno la ley de austeridad se ampararon tanto organismos como funcionarios para ganar el doble o incluso más que el presidente.

Aseguró también que la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece) se creó para defender a las empresas que recibieron concesiones y contratos en la época de privatizaciones.

“Son los que defienden a Iberdrola, por ejemplo. Son los que sostienen que es monopolio lo que hace la Comisión Federal de Electricidad, que quisieran que desapareciera la Comisión Federal para que todo quedara en mercado, que todo quedara en particulares; para eso crearon esa institución”, denunció.

En este sentido describió como ‘increíble’ que jueces otorguen amparos a Iberdrola contra la multa impuesta a una de sus filiales en Monterrey por supuestamente violar un permiso de generación de energía eléctrica de autoabasto.

“Se está haciendo la investigación, nos vamos a ir a fondo, porque les aceptaron documentación extemporánea. Estamos haciendo investigación y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado”, adelantó.

Añadió que la Semarnat también apelará en el caso del maíz transgénico.

“(Los jueces) alegan estado de Derecho, no, no, no, eso no es estado de Derecho, es estado de chueco”, acusó.

