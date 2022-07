Anuncian estreno de “Spider-man: Sin regreso a casa” versión extendida

MÉXICO.- La confirmación del multiverso en la película de Spider-Man ‘Sin regreso a casa’ se volvió un fenómeno mundial que deleitó a todos los fanáticos del arácnido. Sin embargo, las sorpresas no quedaron ahí, ya que se reveló la fecha de estreno de la versión extendida.

En las redes sociales de Marvel, se publicó que la versión extendida de la película Spider-Man ‘Sin regreso a casa’ estará disponible en los cines de 34 países a partir del próximo mes.

Aunque no se ha revelado más información sobre el contenido de la película. Fue confirmado que esta versión extendida de Spider-Man se tituló con el nombre de “La versión con más cosas divertidas” y podrá verse en México el 1 de septiembre de este año.

Si eres un fanático de Peter Parker, como amigable vecino arácnido, y quieres revivir las películas de Spider-Man, antes de ver el estreno en cines de la versión extendida de la cinta, ¡esta plataforma tiene el multiverso completo!

Swinging soon to a theater near you! Check out the global releases for #SpiderManNoWayHome – The More Fun Stuff Version and save the date! ????️???? @SpiderManMovie pic.twitter.com/GO7P1UWOeU

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 19, 2022