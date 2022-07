En NY buscan a ladrón que deja a mujeres como cenicienta, sin un zapato

ESTADOS UNIDOS.- Seguro en alguna ocasión has escuchado la historia de Cenicienta. Una joven que va un baile con el príncipe y al momento de huir pierde un zapato.

Esto que te contaremos es similar, pero sin el final de cuento.

En Nueva York la policía esta investigando una serie de extraños robos a mujeres, en donde el ladrón les quita un zapato a las mujeres despistadas.

De acuerdo con la cadena local PIX 11, el primer incidente ocurrió en Brooklyn cuando un hombre siguió a una mujer hasta su edificio y le quitó el zapato derecho.

Serial thief wanted for snatching shoes off women's feet in NYC https://t.co/29RdejPSU9 pic.twitter.com/Rh2fzIp5eu

— New York Post (@nypost) June 4, 2022