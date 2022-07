‘Fofo’ recibe amenaza por cerrar puente

JALISCO.- “Vamos a cerrar. Me voy a poner a bailar, a hacer TikToks; para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”, dijo Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, un reconocido y millonario influencer al cerrar la circulación de un puente vehicular en Guadalajara, Jalisco para uno de sus videos.

El joven de 24 años se volvió tendencia al cerrar el tránsito vehicular en uno de los puentes más utilizados de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, demostrando que tiene el poder y el dinero para hacer lo que quiera.

Este hecho hizo que los ciudadanos que transitaban por la vialidad se enfadaran con el influencer, pues utilizó sus autos de lujo para bloquear la transitada avenida.

“Cerré el Periférico para mi solo, una vez mostrando más lo que puede hacer el dinero y el poder aquí en México. La gente bien molesta ahí esperándome, señor no me grabe, soy figura pública’, dijo en un video publicado en TikTok.

Y a quien no les pareció esta ‘travesura’ por parte del tiktoker fue nada menos que a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que habría lanzado una amenaza de muerte en contra del influencer.

Circula entre la ciudadanía tapatía y distintas redes sociales el siguiente mensaje dirigido a fofo Márquez #guadalajara #CJNG #Zapopan

Influncer altanero afectando el tránsito en una vía rápida pic.twitter.com/bL7JWgKnL9 — ????????De Jalisco Para El Mundo???????? (@BambynoRs) July 18, 2022

Por medio de un mensaje compartido en Facebook, el CJNG le prohibió a este joven la entrada a Guadalajara. En la publicación se puede leer que, de intentar ingresar a la ciudad, podrían atentar contra su vida.

“Fofo Márquez se atrevió a cerrar la circulación del Puente Matute Remus, lo cual es un acto que nosotros no toleramos, mucho menos vamos a dejar que un pen#$% como este venga a hacer este tipo de cosas. Nosotros somos los que mandamos en Jalisco y en todo México”, indicó el cártel en la publicación.

“A ti, Fofo Márquez, te diremos que te andes con cuidado porque no dejaremos que vengas a Guadalajara creyendo que puedes hacer lo que quieras. Aquí en Jalisco manda el señor ‘Mencho’. Si te volvemos a ver en Guadalajara te vamos a levantar y ahí sí, ni todo el dinero que tienes te va a ayudar”, concluye la amenaza.

En medio de esta polémica, Fofo dio la cara y se justificó diciendo que otros creadores de contenido habían hecho algo similar, y eso le llevó a pensar que no tendría ningún problema, por lo que pidió disculpas por haber tomado esa decisión.

Fofo se disculpa

En un video en el que mostró una actitud distinta, el tiktokero Fofo Márquez ofreció disculpas por haber cerrado el Puente Matute Remus.

“Quiero pedirles una disculpa pública a toda la gente que se ofendió. Yo había visto que ya otros influencers lo habían hecho y lo hice a manera de contenido; mucha gente lo ha hecho, a lo mejor mis palabras no fueron las correctas cuando yo dije que ‘el dinero y el poder’, ¿saben?, luego digo babosadas”, dijo el influencer, quien es hijo de Rodolfo Márquez, dueño de una cadena de gasolineras en México.

“Pero yo no lo hice con la intención de ofender a nadie. Le quiero pedir una disculpa pública al Gobierno y a la demás gente que por ahí vi que mandaron mensajes; no se ofendan, yo lo hice a manera de contenido”.

Según él, no pensó que el video iba a causar tanto impacto.

“Tuvo 10 millones de vistas, fue una locura en menos de 24 horas. Al día siguiente esto estaba en las noticias y me tumbaron el TikTok; de hecho ahorita está penalizada (la cuenta), ya recuperé la cuenta, pero está penalizada”.

“Yo creo que no medí la gravedad del asunto, no quiero que se ofendan; lo hice como contenido excéntrico”.

El joven lamentó que lo tachen de ser una mala persona sin tomar en cuenta que también ha hecho videos en los que se muestra dando despensas y ayudando a la gente en Guadalajara.

“El problema que tenemos es que lo que merece ser viral no es viral, pero alguien la caga tantito en algo y eso lo hacen viral; yo creo que eso no es justo; yo el otro día le di 10 mil pesos a un repartidor de pizza, por qué no lo hicieron viral”.

“Yo no me considero mala persona, pero muchas veces, a lo mejor, de cierta manera, soy muy ‘hateado’ porque son envidiado y así, y todo eso es lo que se hace viral, las cosas malas”.

“Fofo” también le pidió disculpas al Alcalde Pablo Lemus, quien ya ha dicho que este tipo de acciones tienen que ser sancionadas. Dijo, además, que aceptaba su responsabilidad y que si tenía que pagar una multa lo haría.

“Yo lo que ya quiero ya es calmar esto, díganme lo que hay que hacer… póngase en contacto conmigo”.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA