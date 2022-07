“Había resistido invicto”: López Dóriga da positivo a Covid-19

MÉXICO.- El periodista Joaquín López Dóriga informó que tiene covid-19, con lo que se suma a la lista de personajes de la vida pública, desde políticos, hasta actores y comunicadores que han compartido que enfrentan contagios de coronavirus.

Los seguidores del periodista encendieron las alertas al notar la ausencia de El Teacher en su programa de radio en Grupo Fórmula.

“Había resistido al Covid invicto durante dos años y cinco meses. Pero al final no es que haya podido más que yo, nunca podrá, pero me alcanzó. Y sí, un jodita”, informó el periodista en su cuenta de Twitter y precisó que a eso se debió su ausencia en la emisión radiofónica.

Además, agregó que el contagio “se concatenó con las vacaciones no merecidas, pero siempre necesarias”, con lo que adelantó que serán varios los días que estará fuera del aire en los diversos espacios que ocupa en medios nacionales.

