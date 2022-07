Ex de Luis Miguel revela detalles íntimos del cantante

MÉXICO.- A pesar de que en los últimos días Luis Miguel dio de qué hablar por su probable compromiso matrimonial con su pareja de hace dos años, Mercedes Villador, ahora apareció una mujer que afirma haber mantenido una relación de aproximadamente siete años con el cantante.

La colombiana de nombre Alexandra Zurek, quien es diseñadora de trajes de baño, aseguró en entrevista para el programa Despierta América que LuisMi sale con Mercedes, pero no tiene algo serio con ella, informó Agencia México.

“Ya llevamos siete años en una muy bonita amistad y no me dan celos porque también hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales, y en realidad son mujeres que son sólo amigas de él. En realidad, no te puedo decir que él me haya dicho es mi novia, voy a salir con ella, tengo una relación con ella, no”, explicó Zurek.

De la misma forma, Alexandra aseguró que gran parte de la pandemia la pasó con Luis Miguel, incluso recordó que él temía contagiarse y que al inicio dudó en vacunarse para no adquirir esta enfermedad.

“Estaba desesperado, un año y medio encerrado en ese país, no salía de la casa. Estaba paranoico. A él no le ha dado covid, a mí tampoco, él siempre estuvo en contra de la vacuna, hasta hace poco que se vacunó. Ya tiene las tres dosis, yo también [me vacune]”, expresó.

De la misma manera, la colombiana alabó el coeficiente del ‘Sol de México’, además de la forma en que el artista se refiere a Marcela Basteri.

“Es un tipo muy culto, le puedes hablar desde extraterrestres, que le fascinan, por cierto, habla de todo, habla de todo el mundo, y con muy buenos recuerdos de su madre, siempre hace así hacia arriba”, comentó.

No obstante, Alexandra aseguró que del único tema que no han conversado es sobre la famosa ex del cantante, Aracely Arámbula, aunque con sus hijos la situación es diferente.

“Nunca hemos hablado. [De sus hijos] sí, yo pienso que él no está con sus hijos no porque no quiere, yo pienso que ahí hay algo más”, manifestó.

Finalmente, la mujer que dice ser íntima de Luis Miguel aseguró que el intérprete de “La Incondicional” es un hombre muy sano y “un buen amante”.



CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO