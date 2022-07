CFE exige a usuario de Altamira pago de 540 mil pesos

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Por un presunto consumo “irregular” de energía eléctrica, la CFE le cobra a un usuario de Altamira un monto de 540 mil 887 pesos y a decir del afectado no lo pagará porque estaría asumiendo la responsabilidad.

A Jesús Maldonado Caballero, quien vive en la colonia Monte Alto le cortaron el suministro hace tres meses y detalló que en el 2011 ocurrió una situación similar y desde entonces el personal de la dependencia no hizo ninguna revisión a la instalación, además que le pusieron el mismo medidor de hace 11 años porque tiene la misma numeración.

“Supuestamente me dicen que hay un sello que está dentro del medidor y como está desprendido el medidor presenta una anomalía y en base a ello me hicieron un reajuste desde el año 2011 hasta este año”.

La Comisión Federal de Electricidad, hizo un ajuste a la facturación 1689/2022 y determinó un consumo irregular de energía eléctrica sin facturar por 82,608 kWh, lo que representa un adeudo de 540 mil pesos a la empresa suministradora.

Pide que se realice una investigación sobre alguno de los trabajadores de la CFE que han hecho las labores de manera externa y también a los encargados de hacer los reajustes.

“Es un abuso lo que están haciendo, en los recibos dicen que es una empresa de clase mundial y no debe haber ese despotismo en alguna de las personas que atienden a los usuarios”.

Afirmó que muchas fallas que presentan los medidores no son culpa de los usuarios, sino que es responsabilidad del personal de la CFE, ya que deben revisarlos de manera constante los equipos.

“Tenía 11 años que no venía a revisar el equipo del medidor y los usuarios tenemos el derecho de ser respetados y de ser servidos, la empresa debe resguardar el bienestar de los mexicanos y en este caso no está siendo de esta manera”.

Fue el pasado 18 de abril cuando una cuadrilla de trabajadores acudieron al negocio para cortar el suministro de energía, a los cinco días, Jesús Maldonado fue a las oficinas de la dependencia y ahí le entregaron el requerimiento con la cantidad que debe cubrir y que tenía 15 días para hacerlo.

“No he realizado el pago porque en primer lugar es una cantidad muy exagerada, aparte no puedo pagar algo que no he cometido, al ir a pagar es como aceptar la culpa de que yo tuve ese error en el medidor y en ningún momento cometí ningún ilícito”.

Añadió que al no pagar el reajuste de los 540 mil pesos, el personal de la comisión desconectó el otro medidor que es comercial y que pertenece a su hermano.

“Como el medidor está en el mismo terreno, la Comisión Federal puede venir a quitar la energía, son diferentes contratos, hay diferente nombre y solamente me dijeron que es una responsabilidad solidaria, es un abuso de autoridad porque del otro medidor no se debía nada”.

Por Oscar Figueroa

La Razón