Cuando el dinero manda

Mi papi quiere que sea presidente municipal, dijo en una parte de la grabación filtrada LUIS ALEJANDRO ESPINO ACOSTA, quien fue exhibido cuando trataba de comprar regidores en Reynosa.

ESPINO, hijo del Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, ofrecía cinco de millones de pesos para que los regidores lo incluyeran en una terna y obtener oportunidad de ser alcalde de Reynosa ante la crisis que se vive en la ciudad por la ausencia de CARLOS PEÑA ORTÍZ, quien se sostiene con pinzas en la alcaldía por la orden de aprehensión en su contra.

LUIS ESPINO esperaba que, con el apoyo de su padre, sus relaciones con diputados y miembros del poder ejecutivo lo convirtieran en alcalde sustituto.

Pero por su torpeza y ambición cometió uno de los actos más estúpidos. Se expuso por completo, el mismo se asestó un nocaut.

Los alcaldes y jefes políticos siempre que van a sostener conversaciones delicadas, piden a los invitados que entreguen sus celulares a las secretarias, para sostener una charla privada y sin interrupciones.

Si hay grabaciones, son las suyas, no las de sus invitados, este comportamiento es muy común en políticos experimentados.

ESPINO ASCANIO, Auditor Superior del Estado es un personaje que está en la lista de objetivos de la próxima administración morenista, porque seguirá siendo cómplice de los panistas. Pretende ser sembrado como herencia transexenal.

La propuesta era de cinco millones de pesos, imaginemos la cantidad de recursos que saqueó su padre para poder ofrecerlos como si nada a los regidores que aceptaran su propuesta.

La alcaldía francamente le resultaba barata, una campaña por la alcaldía en un municipio de esa importancia tiene un costo superior.

LUISITO quería ser alcalde porque se lo pidió su papi, quien le dio el respaldo económico para poder adquirirla.

Reynosa no deja de ser un botín de familias, pues CARLOS PEÑA ORTIZ es alcalde porque su mami se la compró.

En ambos casos, solamente podemos decir que pena por Reynosa, que se convirtió en una empresa particular cuyo manejo se encuentra en las manos de caciques cuyas ambiciones han demostrado que no tienen límites.

Al final de cuentas y cuentos, son los panistas que mantienen el control del municipio, MAKI y su hijo antes de convertirse al Morenismo, eran los azules más puros de la frontera.

En Reynosa, como en otros municipios no hay nada que hacer cuando el dinero manda.

Sin embargo, las grabaciones de LUIS ESPINO le dieron una excelente herramienta a los morenistas cuando traten de sacar de la jugada al auditor. Le recetarán la misma medicina que a MAKI, nada duele más que se ponga en peligro la libertad de un hijo.

Primero habrá que demostrar el origen lícito de los millones de pesos que ofrecía a los regidores, pero también sería investigado por el delito de soborno.

Reynosa sufre por las perversidades de las familias que saquean la ciudad.

Saben lo que es peor, que la justicia no se aplicará, CARLOS PEÑA no será castigado, ni echado de la alcaldía y de ESPINO se conformarán con su retiro de la política.

En tanto, e l gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA viajó a la ciudad de México, donde conversó alegremente con su amigo JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, director de Comunicación Social de Presidencia de la República. Estuvo presente, el periodista FRANCISCO CUELLAR CARDONA, su jefe de prensa desde hace tiempo.

