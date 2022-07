Frank Fritz, exconductor de “Cazadores de Tesoros”, sufre derrame cerebral

MÉXICO.- Frank Fritz, exconductor del famoso programa “Cazadores de Tesoros”, fue internado tras sufrir un derrame cerebral según la información de medios estadunidenses.

Fue su compañero de programa, Mike Wolfe, quien reveló la noticia en sus cuentas de redes sociales desde el pasado jueves.

“American Pickers” es un programa emitido por History Channel donde se puede ver a Frank y Mike buscando objetos antiguos que las personas tienen guardadas o consideran basura.

De acuerdo con TMZ, Fritz apareció por última vez en el programa en marzo de 2020 tras someterse a una cirugía de espalda.

¿Por qué salió Frank Fritz de “Cazadores de Tesoros?

Mucho se especuló sobre los motivos que llevaron a Frank Fritz a salir del programa de televisión, lo cierto es que History Channel mantiene el nombre de Frank como conductor del programa.

Recientemente Frank Fritz había declarado que salió del programa por diferencias con Mike.

Al parecer, ocurrió un distanciamiento entre Frank y Mike tras la cirugía de espalda del primero.

No me voy a sentar aquí y mentirle a la gente. Y si no le gusta, entonces tal vez debería haberme llamado. Tal vez debería haber llamado y haber dicho “Oye, ¿cómo está tu espalda?”. Él sabe que me lastimé la espalda”, comentó Frank a medios.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR