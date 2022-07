Lucía Méndez asegura que muchos le han pedido que abra su cuenta de OnlyFans

MÉXICO.- La icónica actriz de cine, Lucía Méndez está celebrando 50 años de trayectoria artística, y en medio de este festejo ha hecho una revelación que le gustará a muchos de sus seguidores.

Y es que la protagonista de “Más negro que la noche” asegura que muchos de sus fans le han pedido que abra su cuenta de OnlyFans, pues a pesar de su edad, consideran que sería una gran idea.

“Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas, pero a estas alturas de mi vida, no lo haría”, comentó la actriz de telenovelas.

Sin embargo, la actriz, quien a comienzos de este año cumplió 67 años, aseguró que, aunque quiere a sus fans, no se atrevería a subir contenido erótico y para adultos a las redes sociales por la simple razón de que tiene un hijo, quien merece todo su respeto.

“Yo no tengo marido, pero tengo un hijo, que se merece mi respeto, no porque esté mal salir en OnlyFans pero con mi hijo tengo una relación de mucho respeto, me cuida, nos cuidamos”, explicó.

Lucía también dijo no le ha cerrado la puerta al amor y que estaría dispuesta a vivir “nuevos romances”, aunque jamás saldría con alguien más joven que ella.

“No me interesa, imagínate, no, no. Yo agradezco todo lo que me escriben en redes sociales, pero no, no podría con alguien más joven”.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR