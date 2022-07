“No hay artista más talentoso que yo en México”: Natanael Cano

ESTADOS UNIDOS.- No es la primera vez que Natanael Cano asegura ser “el mejor exponente de los ‘corridos tumbados’”, siendo también “el único en llenar conciertos y ser reconocido a nivel mundial’, y el día de hoy lo volvió a afirmar en sus redes sociales.

El intérprete de 21 años declaró que no hay otro artista juvenil como él o que logre quitarle el “trono”. Así lo indicó en una story de su cuenta de Instagram, además elogiándose por su corta edad y la fama que ha logrado.

“Pregunta seria… ¿Ustedes creen que en México exista alguien con más futuro, talento, que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, so, no creo. Pero estamos hablando de México nomás, pero nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país, sabes, ustedes tranquilos, yo nervioso”, reiteró.

Natanael Cano dijo que no hay artista con más talento que él #AbreLosOjos Giselle Lara por @ImagenTVMEx pic.twitter.com/pIZScpFp7z — imagenzea (@imagenZea) July 22, 2022

Enseguida, también aseguró que los artistas más reconocidos a nivel internacional tienen entre 25 y 28 años, mientras, él no pasaba esa edad aun, dándole oportunidad para ser una estrella reconocida a nivel mundial.

Sin embargo, el controversial músico también afirmó que sólo estaba “reflexionando”.

Aunque miles de mexicanos se encontraron sorprendidos con las declaraciones de Cano, sus seguidores aun lo apoyan, pese a las reiteradas controversias; ahora mismo, el intérprete se encuentra viajando en Marruecos, pero constantemente publica stories y se mantiene al tanto con sus fanáticos.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA