Shein retira blusa con diseño de artesanas yucatecas tras denuncia por plagio

MÉXICO.- La empresa de ‘fast fashion’ Shein anunció este jueves que retiró de su sitio una blusa bordada con motivos florales después de que el gobierno de México denunciara que se apropió de los diseños realizados durante generaciones por las mujeres mayas de la península de Yucatán.

Mediante un breve comunicado, la compañía china indicó que su intención no fue infringir los derechos de autor, además que no es su modelo de negocio, y añadió que sus proveedores deben certificar que sus productos no violan la propiedad intelectual de terceros.

“SHEIN respeta a los diseñadores, los artesanos y la propiedad intelectual. No es nuestra intención infringir los derechos de autor válidos de nadie y no es nuestro modelo de negocio hacerlo”, indica el comunicado.

La Secretaría de Cultura del @GobiernoMX se pronuncia enérgicamente en contra de la apropiación cultural indebida que la empresa @SHEIN_Official hace de blusas o huipiles cortos que se realizan en diversas comunidades mayas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. pic.twitter.com/5ZGQJXtFCv — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) July 21, 2022

Añadió que en caso que algún proveedor viole sus políticas tomarán medidas inmediatas.

“Hemos retirado el producto en cuestión de nuestro sitio. En SHEIN, respetamos y celebramos todas las culturas. Reafirmamos nuestro respeto por los artesanos de México y de todo el mundo”.

El miércoles, la marca artesanal YucaChulas denunció que la empresa de fast fashion Shein plagió uno de sus diseños.

Se trata del “Top Ribete en abanico con estampado floral”, cuya única diferencia con el original son las orillas del cuello, mangas y el remate de los arcos finales.

“Estamos muy tristes por el lamentable suceso de plagio a uno de nuestros diseños por parte de la empresa Shein. El diseño plagiado fue hecho y personalizado en 2017 para una colaboración realizada con México a colores”.

Buscar la prenda “top ribete en abanico” ya no se aprecia el diseño plagiado.

CON INFORMACIÓN DE RIODOCE