Se abre socavón en una alberca y se traga a una persona

ISRAEL.- Una ‘pool party’ terminó en tragedia en Israel después de que se abriera un socavón debajo de la alberca y succionara a un hombre por un agujero de alrededor de 13 metros de profundidad.

El incidente tuvo lugar el jueves en una casa de la ciudad de Karmi Yosef, a 40 kilómetros al sureste de Tel Aviv, informó The Times of Israel.

Fue captado en video se volvió viral en las redes sociales.

