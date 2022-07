Tania Rincón aparece en supuesto estado de ebriedad y la confrontan en “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO .-Tremendo escándalo surgió esta semana en el foro de programa “Hoy”, esto luego que Galilea Montijo insinuara durante la transmisión en vivo que su compañera Tania Rincón presuntamente había llegado a trabajar en estado inconveniente, lo que dejó en shock a la conductora y a la audiencia.

Fue durante la transmisión de este viernes cuando, durante un segmento del matutino de Televisa, los conductores se encontraban jugando la dinámica de “Huevos Estrellados”, momento en el que “Gali”, junto a Marco Viloria, conocido también como el ‘El Gallo, exhibieron a su famosa y talentosa compañera por presuntamente acudir al programa en estado de ebriedad.

Este comentario generó gran sorpresa entre el equipo de presentadores y de la propia audiencia, la cual no daba crédito a lo que escuchaba, ya que Tania Rincón se ha consolidado como uno de los elementos más queridos y admirados del matutino, tanto por su desempeño profesional como por la belleza que la caracteriza.

“Ni traigo aliento”, responde Tania Rincón a sus colegas en “Hoy”

De esta manera, de nueva cuenta los ánimos se encendieron en la emisión de “Hoy”, producida por Andrea Rodríguez, y la polémica se sirvió tanto en el foro como detrás de las pantallas de televisión.

Todo inició cuando los conductores participaban en el juego de “Huevos Estrellados”, en el cual cada uno de ellos debía pasar a decir las palabras que sus compañeros habían mencionado, sobre un tema en específico.

A ésta le tendrían que agregar otra y el primero en equivocarse condenaría a su equipo a que los oponentes les estrellaran huevos con confeti en la cabeza. Finalmente Yurem Rojas condenó a su equipo luego de perder el punto en disputa, instante en que un comentario lanzado la famosa “voz en off” del programa comenzó la polémica. Ya que “El Gallo” aseguró que alguien le comentó que Tania Rincón estaba “soplando” las respuestas a sus compañeros.

“Por ahí me dijeron que Tania está sople y sople”, declaró “El Gallo”, momento en que Galilea Montijo reaccionó a esta acusación e insinuó que la exconductora de “Guerreros 2020” se habría presentado en estado inconveniente a trabajar: “Sabes qué, un mezcal menos para ella el fin de semana”, declaró “Gali”.

Ante el drama que siguió al comentario, a Andrea Legarreta no le quedó más que continuar con la broma y reírse de las acusaciones de sus compañeros. Por su parte, Tania Rincón aseguró que no traía ningún tipo de aliento alcohólico e incluso pidió que la revisaran, momento en que bromeó fingiendo como si se encontrara pasada de copas en esos momentos: “A mi que me esculquen, yo ni traigo aliento… A mí que me esculquen”, bromeó.

Con información de Heraldo de México.