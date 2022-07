Marta Guzmán y su lucha contra el cáncer de mama

La conductora Marta Guzmán pasó por un doloroso tratamiento de cáncer de mama en el que sintió que debio mostrar fortaleza. Ahora ella misma narra cómo sobrellevó el proceso desde el diagnóstico hasta las quimioterapias.

En el programa ‘El Minuto que Cambió mi destino’, Guzmán se sinceró con Gustavo Adolfo Infante y describió los momentos por los que ha atravesado durante los últimos ocho meses.

La conductora mencionó que durante una autoexploración se encontró una protuberancia en el seno derecho, por lo que decidió someterse a exámenes que finalmente confirmaron el dianóstico de cáncer de mama.

“Ni siquiera lloré, creo que he llorado más ahorita. Me decía una amiga: ‘estuviste muy fuerte todo el tiempo y ahorita ya te aflojaste”.

Narró que a la protuberancia que se encontró en el seno le realizaron una biopsia para saber si se trataba de un tumor maligno. Posteriormente, ya con diagnóstico de cáncer, se le realizó una cirugía para retirar el tejido dañino.

“Me quitaron dos ganglios nada más. Salieron los bordes del tumor salieron negativos. No entiendes hasta que vas paso por paso y día con día aprendiendo de esta enfermedad”.

La recomendación de la doctora que la atendía fue someterla a cuatro sesiones de quimioterapia vía intravenosa, para que después iniciara un tratamiento hormonal.

“Todo lo que me pasó lo he tolerado. De noviembre a acá he tenido tres bajones fuertes”.

CON INFORMACION DE EXCELSIOR