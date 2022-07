Prepara Centro de Salud campaña de detección de Papanicolau.

TAMPICO TAMAULIPAS.- El Centro de Salud No. 2, prepara la jornada de detección de papnicolaou (DOC), así como detección del virus del papiloma humano y exploración de mamas.

El director, Genaro Ortiz Renteria señaló que dará inicio el 31 de julio de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

Aclaró que esta campaña es totalmente gratuita como las que efectuaron el año pasado.

“Totalmente gratuita, no hay costo y van aprovechar para ambas, poanicolaou que es para detectar tempranamente algún problema de cancer cervicouterino y la exploración de mama para detectar si no tienen algún problemita por ahí de alguna bolita que les esté causando problemas y que puede pasar que no tengan conocimiento de que eso”.

Cabe señalar que es una campaña permanente, pero eligen un fin de semana para atraer más personas y de esta manera prevenir las mencionadas enfermedades.

Ortiz Renteria, indicó que es importante hacer caso a las indicaciones, además, cada paciente tiene que acudir con su identificación oficial o CURP.

“Todas las personas que acudan deben venir bien bañadas, no usar desodorante en ese momento porque se les va a hacer lo de la glándula mamaria para poder tener la exploración, no haber menstruado 7 días antes, no haber tenido relaciones un día antes y eso es lo más importante”.