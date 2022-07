A 43 cm la laguna; garantizado abasto: Comapa

TAMPICO, TAM.- Los niveles en los que se encuentra el sistema lagunario del Chairel no son preocupantes, lo que garantiza el abasto del agua para los municipios de Tampico y Madero.

Pese a la sequía, el nivel del cuerpo de agua, se ubica en 43 centímetros y a pesar de que no ha llovido lo suficiente no es preocupante, sin embargo, Gabriel Guerra Turrubiates, gerente general del organismo,recomendó no desperdiciar el vital líquido.

“Por ahora estamos bien, estamos tranquilos, por el momento no hay que de qué preocuparse, pero debemos de aprender de lo que está pasando en otras ciudades, concientizarnos y cuidar el vital líquido que todos necesitamos”, dijo Guerra Turrubiates.

Por el momento, no hay ningún riesgo, para los 160 mil usuarios que tiene este organismo en la urbe porteña y petrolera, para seguir realizando su vida

normal.

En un recorrido por las instalaciones de la Planta Laguna de la Puerta, el Gerente General verificó los procesos que se siguen para el cuidado del vital líquido, ya que es de suma importancia conocer todo el esfuerzo que se realiza para poder hacer llegar el agua hasta los

hogares.

El gerente general, dio a conocer que, la finalidad es exhortar a la población adquirir la cultura del cuidado del vital líquido y hacer un uso racional del agua durante esta temporada de altas temperaturas, aun cuando se tiene garantizado el abasto de agua para Tampico y Ciudad Madero.

Por Mario Prieto