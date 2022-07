Biden continúa aislado, aún presenta síntomas de covid-19

ESTADOS UNIDOS.- A cuatro días de anunciar su segundo contagio de covid-19, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presenta una gran mejoría.

El médico del presidente Biden informó que sus síntomas “ya han casi desaparecido”, aunque todavía tiene congestión nasal y ronquera.

“Sus signos vitales son “totalmente normales”, informó el doctor Kevin O’Connor en una nota de prensa.

El mandatario estadunidense se ha tratado desde su diagnóstico positivo con Paxlovid, un antiviral que reduce la severidad del covid-19.

Biden continuará trabajando de manera remota hasta nuevo aviso. Este lunes compartió una foto suya realizando llamadas en la Casa Blanca acompañado de uno de sus perros.

Took some calls this morning with man’s best co-worker. pic.twitter.com/dmkE5WhuvX

— President Biden (@POTUS) July 25, 2022