‘Oficial Ramirez’ denuncia robo de celular y le vacían la cuenta bancaria

MÉXICO.- El uso de banca móvil es cada vez más común, hacer transferencias y tener al alcance del celular el acceso a tus cuentas bancarias es lo de hoy, pero esta accesibilidad también representa riesgos de ser víctimas de la delincuencia. Te imaginas qué a qué información tendría acceso alguien que te roba el teléfono, pues eso le pasó a la actriz Verónica Bravo, quien se quedó sin los ahorros de toda su vida.

“A finales de junio me robaron mi celular, solo mi celular, no me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera”, relató la actriz conocida por su papel de la oficial Ramírez en la serie Harina.

En un video difundido en sus redes sociales, la actriz detalló que en su celular no tenía guardadas sus contraseñas, pero aun así accedieron a la aplicación de uno de sus bancos.

“Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada, y sin embargo, los que me robaron mi celular pudieron entrar a la aplicación de BBVA y me robaron todo mi dinero”, agregó.

Verónica Bravo agregó que los ladrones no lograron entrar a su cuenta de Santander, pero sí a la de BBVA en la cual tenía sus ahorros.

“No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA, me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo”, agregó l actriz quien se dijo muy enojada con la situación.

“BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo, este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice, voy a agotar mis recursos mediáticos para que todos los usuarios de BBVA sepan que la aplicación´ de BBVA Bancomer no es segura, es fácil de usar, pero no es segura”, agregó y llamó a compartir el video para alertar a los usuarios.

Verónica narró que ya había levantado reclamos al banco, a la Condusef y a la Fiscalía pero que la única respuesta fue que era improcedente.

Aquí va, otra vez. @bbvaedufin @BBVA_Mex @BBVARe_mx ustedes ya tienen los detalles y saben que la falla es suya. Espero su respuesta. pic.twitter.com/TUdvsAW3IU — veronica bravo (@veronicabravo18) July 25, 2022

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR