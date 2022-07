Ayuntamiento de Victoria tendrá ahorro superior a los 150 MDP

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por poner fin a los gastos excesivos como costosas comidas en lujosos restaurantes, viajes innecesarios, el despilfarro en salarios y compensaciones de funcionarios, oficinas que se fusionaron o desaparecieron, y el ajuste de aguinaldos a trabajadores sindicalizados, el Ayuntamiento de Victoria obtendrá un ahorro al terminar el 2022 superior a los 150 millones de pesos, recurso que se destinara a los servicios y obras públicas.

Daniel Eugenio Fuentes Navarro, Oficial Mayor del Municipio ,destacó que desde que entró la administración actual se han hecho muchos cambios no solamente en el tema sindical sino que se ha tratado de ahorrar en gastos excesivos que existían anteriormente como las comidas en restaurantes de lujo, viajes no justificados, ahora ya no se despilfarra el recurso tan fácil como antes, ya se están quitando también muchos temas relacionados con el uso del transporte que están al servicio del municipio que no era necesario.

“Una acción que se realizó es que se redujeron oficinas incluso se redujo personal que eran innecesarios porque no eran áreas de servicios públicos, ni de atención a la ciudadanía, eran áreas administrativas, algunas oficinas se fusionaron y otras desaparecieron en el organigrama, quitamos dos centros de oficinas que estaban rentando ya se eliminaron y lo que hicimos es juntar otras áreas en una oficina, sobre todo son áreas administrativas, nos apretamos el cinturón entre todos”.

Aclaró que “en el tema de sueldos y salarios, ya no hubo aumento como en pasadas administraciones ya no hubo tanto despilfarro en sueldos, al final del día vemos como esto se refleja en el municipio con la recolección de la basura, con el alumbrado público, el arreglo de calles entre otras acciones”.

Agregó que se ha reducido gran parte del gasto pero aun así no es suficiente “ya que no nos alcanza el recurso porque Victoria requiere inversiones multimillonarias como lo podemos ver en las calles, estamos haciendo el mejor esfuerzo y la mejor planeación para poder llevar a cabo y embellecer la ciudad que es lo que requerimos hoy en día”.

“El ahorro estimado en estos momentos es de más de 90 millones de pesos, esperamos que al final del año llegar a los 150 millones de pesos de ahorros para invertirlos en la ciudad en servicios públicos y obras públicas, no podemos dejar pasar por alto que haya basura en las calles, que estén sucias, que no estén pintadas que no estén pavimentadas el objetivo es embellecer la ciudad”, afirmó.

Por Salvador Valadez C.