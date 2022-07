Hamilton tuvo problemas con la bebida; perdió tres kilos

EUROPA.- Lewis Hamilton sufrió para hidratarse en el pasado Gran Premio de Francia debido a un problema en la botella de bebidas de su monoplaza y estimó que bajó unos tres kilos.

Estaba un poco deshidratado. La botella de bebidas no funcionó en la carrera. En realidad, nunca bebí durante la carrera, así que esta es la primera vez que probé esto en todo el año y no salió nada. No vi mi peso en este momento, pero imagino que (perdí) probablemente alrededor de tres kilos… Tengo muchas ganas de tomarme el resto de esta bebida”, indicó para la F1.

El pasado domingo, Lewis Hamilton tuvo su mejor actuación en lo que va de la temporada, al finalizar en el segundo lugar. Su coequipero George Russell fue tercero, mientras que Max Verstappen fue primero.

El piloto de 37 años alcanzó los 300 Grandes Premios y admitió que está disfrutando más que nunca estar en la F1, por lo que descartó su retiro.

“Todavía estoy fresco y todavía siento que me queda mucho combustible en el tanque”, mencionó.

Actualmente, Lewis Hamilton se ubica en el sexto lugar del Mundial de Pilotos al contar con 127 unidades.