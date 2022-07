“Les voy a pagar con la misma moneda”: Andrés García sobre sus hijos | VIDEO

MÉXICO.- A pesar de los problemas de salud que atraviesa el actor Andrés García, parece ser que no es suficiente para que logre tener una buena relación por sus hijos. Hace un par de semanas sufrió una fuerte caída que lo dejó convaleciente y que le destapó otros malestares como la cirrosis que ahora se atiende.

Desde hace mucho se sabe que todos los García no tienen una estrecha cercanía y aunque todo el mundo pensó que la salud del ex galán de cine los tendría a todos juntos y cuidándolo, no ha sido así. Por el contrario, parece que no quieren saber nada de él, de acuerdo con el famoso.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Andrés García aseguró que a pesar de su delicado estado de salud sus hijos no se han dignado a llamarlo, visitarlo o preguntar si se le ofrece algo. En este caso, afirmó que no necesita nada, pero lo correcto es que intenten ayudarlos por ser lo correcto.

“Ni los necesito, ni espero que me necesiten porque les voy a pagar con la misma moneda a todos”, declaró el actor.

Andrés García limó asperezas con su hija Andrea

Andrea García publicó un video donde le pidió a su padre dejarla acercarse a él. Esto, para saber de su salud y aclarar un mal entendido; se corrió el rumor de que lo acusó de haber abusado de ella cuando era una niña. A pesar de muchos intentos, dicho por la conductora, no lo contactó hasta después de una entrevista para el mismo programa.

Con evidente alegría dijo que había podido contactar a Andrés García y limado asperezas. De igual forma mencionó que sería posible encontrarse con él en algún momento. Sin embargo, parece ser que todo fue una mentira, pues el actor mencionó que más le valía no buscarlo ya que su relación no es buena y no han tenido contacto desde hace casi una década.

“No hay relación con mi hija. No sé que trae en la cabeza o si cree que me ve la cara de pend$%& o la pen$%& es ella, algo pasa ahí, pero hace como 10 años que no me habla”, afirmó. De igual forma recordó que le consiguió un trabajo en Hollywood, pero que lo perdió por un comportamiento indebido.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO