Suben ventas, baja ganancia

TAMPICO, TAM.- El último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) marcó que la inflación en México alcanzó el 8.16%, ante esta situación, empresarios de la zona sur de Tamaulipas están preocupados porque lo que provocan las constantes alzas, es que las ganancias se ven duramente afectadas.

El presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), Íñigo Fernández Bárcena, dijo que el hecho de que no se vislumbre una reducción de los niveles inflacionarios preocupa a los comerciantes.

“Lo que preocupa en el tema de la inflación, son los altos niveles inflacionarios, ya vienen desde hace meses, inclusive desde el cierre del año pasado, y no se ve en el corto plazo que estos niveles inflacionarios se pueden reducir, eso es una preocupación por parte de las empresas”, aseguró.

Aseguró que el Gobierno Federal debería reenfocar su gasto presupuestario para buscar mayores obras de infraestructura que permitan ser más eficientes a las empresas, porque “en la medida que podemos ser más eficientes pudiéramos contener esa presión que existe en el mercado de tener que subir los precios de los bienes y servicios”.

El empresario hotelero dijo que la zona sur está en uno de los periodos más importantes para la actividad económica, porque el verano es el segundo más activo para la industria turística, sin embargo, el que los niveles inflacionarios sigan altos provoca que aunque se eleven las ventas el margen de ganancia se vea sacrificado, pues los insumos y la proveeduría cada vez es más cara.

“Si tú no reflejas ese incremento de los proveedores que tienes, evidentemente lo que se reduce en este caso es la ganancia, si ves nivel de turismo, observamos en el nivel acumulado de la ocupación del primer semestre del 2022 aún estamos por debajo del 2019, no nada más es el tema de que tenemos la inflación, sino que también es nuestro nivel de ventas o nivel de ocupación que hay, para medir el rubro turístico, y sirve para medir también el nivel de ventas, aún no alcanzamos lo que vendimos hace dos años y a eso le agregamos la inflación”, afirmó.

Generan reservas en verano

El Presidente del CIEST dijo que esperan un nivel de ocupación importante pues las reservaciones están ya a un 80% de la capacidad total en la zona sur del estado.

“Sí creemos que está siendo un verano en el que sí se ve movimiento importante, cierto dinamismo aquí en la zona sur de Tamaulipas, pero al final aunque hay mucho movimiento, pues la inflación te va a comer las ganancias”, advirtió.

Precisó que el margen de utilidad o las ganancias, no significan que los comerciantes están incrementando sus recursos, sino que están generando dinero que utilizarán en los meses que no hay actividad turística.

“El tema de las ganancias no es un tema de generar riqueza en este momento para el empresario, sino es el poder captar ciertas ganancias para afrontar otros meses del año en los cuales la actividad económica disminuye, en el rubro turístico después del verano bajan los niveles, lo que tú logras vender en verano lo terminas utilizando en los meses de baja ocupación”, afirmó.

Aclaró que el hecho de que no se incrementen las utilidades, también provoca que más adelante no haya inversiones, por lo menos para el sector de las Mipymes.

“Sí tiene que quedar muy claro que no es un tema de utilidades, que además dicho sea de paso, estas ganancias que muchas veces son para afrontar estos periodos, también posteriormente lo más común es que vayan generado cierta inversión, pero al no generar ganancias eso nos está bloqueando a futuro el poder realizar inversiones importantes, hablo a nivel de la micro y pequeña empresa”, apuntó.

Por Omar Reyes