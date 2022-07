Joven no pudo ir a su graduación por cáncer; rector le hace una ceremonia en el hospital

COLOMBIA.- Un buen profesor puede cambiar la vida de un alumno, ya sea porque su manera de enseñar es muy buena o porque logra inspirarlo.

Afortunadamente, hay muchos docentes que se preocupan por sus alumnos y hacen lo posible por ayudarlos.

Tal es el caso de un rector de una Universidad de Colombia que acudió al hospital a entregarle su diploma a un alumno que se encontraba internado.

Y es que el joven Elvis González no pudo asistir a su graduación para recibir su título universitario por problemas de salud relacionados al cáncer.

De acuerdo a medios locales, los médicos le dijeron al joven que no podía asistir a su graduación debido a que tendría que ser hospitalizado para atender la leucemia que padece.

Tras enterarse de la razón por la cual el estudiante no asistió a tan esperado evento, Mauricio Molinares, rector de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla, decidió hacer una pequeña ceremonia en la habitación de la clínica donde se encontraba el muchacho.

“Hermano, felicitaciones, vamos a graduarte. Los médicos, al parecer, no permiten que tú puedas ir a graduarte en la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá a graduarte. Aquí en esta bolsa yo he traído tu toga y tu birrete”, dijo el rector Molinares a Elvis.

Fue así que con toga y diploma, el joven cumplió el sueño de graduarse.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR / Foto: Noticias Caracol