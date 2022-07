En México no habrá recesión en 2023, no vamos a tener problemas: AMLO

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, descartó recesión económica en el país para 2023, tal y como lo señaló Moody’s Analytics hace apenas unos días.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que “hasta en circunstancias difíciles” el país va. salir adelante.

En México no (va a haber recesión en 2023), no vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que ocasionó la pandemia, y esto (dificultades económicas) lo vamos a ir enfrentando: la inflación, buscando que no se pierda poder adquisitivo en la familias”, dijo.

En su simulador “La próxima recesión global”, Moody’s Analytics, que recientemente degradó la calificación soberana del país, señaló que “una combinación de eventos desfavorables” ocasionaría una recesión en México a mediados del año entrante, de la cual saldría en el primer trimestre de 2024, en sincronía con la economía estadounidense.

El mandatario aseveró que la economía del país será una de las que más va a crecer en el presente año pese al contexto internacional de crisis, y resaltó la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.

“La verdad que estamos muy bien: sigue muy fuerte el peso, tenemos una inflación controlada, abajo de la inflación de Estados Unidos y de Europa, de todas formas vamos a reforzar el plan antiinflación”, dijo.

“Sigue llegando inversión extranjera, como nunca (…) Y el Fondo Monetario Internacional aumentó también su pronóstico de crecimiento para México, para este año. Va ser de las economías que a pesar de la crisis va a crecer, nuestra economía, entonces ahí vamos, avanzando”, puntualizó.

El FMI revisó el martes pasado al alza su perspectiva de crecimiento económico para México en 2022, a 2.4 por ciento, detalló en el reporte denominado “Perspectivas Económicas Mundiales” (WEO, por sus siglas en inglés) de julio. Sin embargo, bajó de forma drástica las expectativas para 2023, ya que pasó de una estimación de 2.5 a 1.2 por ciento.

A nivel global redujo sus previsiones para 2022 hasta el 3.2 por ciento este año y el 2.9 por ciento el que viene, en un escenario de elevada inestabilidad en el que no se descarta que estas estimaciones vuelvan a empeorar.

