Fuegos artificiales ilegales dejan varios heridos durante concierto de Dua Lipa

ESTADOS UNIDOS.- Varios fans de Dua Lipa se llevaron un gran susto luego de que fuegos artificiales ilegales estallaron cerca del final del concierto en el Scotiabank Arena, en Toronto, Canadá, el miércoles por la noche.

Los videos grabados durante la última canción de la cantante muestran varios fuegos artificiales que explotan en la sección que se encuentra cerca de la cabina de sonido. Incluso, se puede ver a los fans que huyen asustados cuando los proyectiles estallan.

anyone know if these fireworks at the toronto dua lipa concert were planned?? i got a video of them shooting into the crowd and people running away. hope no one got hurt #DuaLipa #Toronto #FutureNostalgiaTour pic.twitter.com/YgfTvAvozr

— aj???? (@calsandbones) July 28, 2022