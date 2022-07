“¿Por qué enseñas la pistola, viejo?”: Sujeto amenaza a Los Dos Carnales en concierto

MÉXICO.- Ni los artistas se salvan de la inseguridad, ya que el dueto de música regional mexicana Los Dos Carnales fueron amenazados con una pistola por un espectador, en pleno concierto.

Los artistas Poncho e Imanol Quezada estaban tocando sus éxitos en el escenario de la localidad Ario de Rosales, en Michoacán, cuando el fenómeno de la violencia en México se reflejó.

En un video que circula en redes sociales se observa a quien parece ser Poncho Quezada detener a los músicos y llamar a su consanguíneo, ya que notó que uno de los asistentes del evento había desenfundado una pistola.

“¡Espérame, párale! ¿Por qué me enseñas la pistola, viejo?”, cuestionó el cantante.

El integrante de Los Dos Carnales continuó enfrentando al espectador e incluso le hizo ver que si se trataba de aparentar hombría, lo demostrara de otra forma, ya que no lo asustaba.

“No me la enseñe, viejo. No me vas a asustar con eso, mi pa’. Yo también soy hombre. ¿Esa madre te hace más valiente que nosotros, o qué? ¿Esa madre te hace más valiente que yo, viejo? ¡Póngase verg…!, expresó.

Después de la amenaza con arma a Los Dos Carnales en pleno espectáculo, el grupo continúo el evento. Esta no ha sido la única vez que la violencia está presente en un evento, también pasó hace unos años con el cantante de música de banda, ‘El Komander’, pero con él las amenazas fueron en redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR