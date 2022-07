Candidato a la secretaría del ISSSTE promete medicamentos y plazas

TAMPICO, TAM.- La gestión de medicamentos y descongelar 250 plazas en Tamaulipas, son las principales promesas que ha realizado el candidato a la secretaría General del ISSSTE, Antonio Zúñiga a los trabajadores de Tampico.

Tras su visita a la zona sur, señaló que él conoce las carencias del Hospital en Tampico pese a que recientemente fue remodelado.

“Las carencias son las mismas en todo el estado por los insumos más que nada eso, es la protección para mis trabajadores, no hay cubrebocas, no hay desechables no hay nada; en el estado son 2 mil 369 sindicalizados y faltan 250 plazas detenidas que el sindicato no trabajó y por eso estamos con la falta de trabajadores en diferentes áreas”.

Aclaró que el nosocomio está en deplorables condiciones, la “maquillada” que le dio el gobierno federal fue innecesaria, pues la urgencia es un hospital totalmente nuevo.

Mientras que, la demanda de plazas sigue siendo el sentir de los trabajadores pues requieren de compañeros que cubran algunas áreas.

“En la bolsa de trabajo los movimientos escalafonarios son los que más me piden en los recorridos, hay muchos movimientos en plazas qué les han dado a compañeros que no les tocaba, eso tenemos que supervisar nosotros que nos den el voto de confianza a nosotros y es lo primero que vamos hacer”.

Por Javier Cortés