Pantalla gigante le cae a bailarín en pleno show

CHINA.- Uno de los bailarines de la boy-band “Mirror” ha sufrido un espantoso accidente en su gira asiática; en redes sociales se difundió un video en el que se muestra el momento en el que llevaban a cabo un concierto en el Coliseum (una sala de espectáculos de Hong Kong), cuando de un segundo a otro, una pantalla gigante cae sobre la cabeza de uno de los bailarines, aplastandolo de una manera realmente terrible.

Los servicios de emergencia, informaron que el bailarín se encuentra bien pese a lo fuerte que ha sido el golpe y aunque tuvo varias heridas, no se teme por su vida ni a posibles secuelas.

Sin importar del alentador del parte médico, el vídeo muestra imágenes escalofriantes y el pánico de todo el público y de la banda, hasta el punto que uno de los integrantes ha sido ingresado a un hospital debido a un ataque de nervios, por lo que acababa de presenciar.

Otros dos bailarines, que actuaban durante el concierto, también fueron golpeados por la enorme pantalla. Según la Policía de la excolonia británica, citada por el periódico, estos dos bailarines, que permanecen conscientes, fueron trasladados al hospital Queen Elizabeth, sin que hayan trascendido más detalles sobre su estado de salud.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022