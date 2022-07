Revelan cláusulas del contrato que Luis Miguel les hace firmar a sus parejas

MÉXICO.- Las relaciones de Luis Miguel siempre han sido una incógnita. Fuera de lo que contó en la serie sobre su vida, muy poco se sabe sobre cómo sobrelleva sus noviazgos.

Y rara vez sus exparejas han salido a hablar sobre cómo es el cantante como pareja ni tampoco cómo vivieron sus romances.

Por muchos años se ha rumorado que ‘Luismi’ les da a firmar un contrato a sus parejas al iniciar la relación. Ahora se ha dado a conocer que sí es verdad y se han revelado los puntos que vienen en él.

En el programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, revelaron las cláusulas que pone ‘el sol’ para que no puedan hablar de él.

Hemos tenido acceso a este contrato, hemos hablado con muchas de las muchachas y todas afirman lo mismo, han tenido que firmar contrato de confidencialidad con el sol de México”, dijo Javier Ceriani.

¿Cuáles son las cláusulas?

Durante la relación:

– No pueden hablar de la relación ni de Luis Miguel.

– Ninguna puede confirmar que es novia de Luis Miguel ni en el momento, ni en el futuro.

– No pueden revelar ningún detalle de intimidad a nadie, ni a la prensa, ni siquiera a las personas más cercanas.

– No pueden tomar fotos sin el consentimiento de Luis Miguel.

– Mientras estén en su barco, casa u hotel deben entregar sus teléfonos y/o cámaras. que se guardan en una caja fuerte y se regresan cuando salen. Si no aceptaran, deben entregar el teléfono a Luis Miguel o su gente para revisión en cualquier momento que se le solicite.

Al terminar la relación:

– No pueden hablar ni de lo vivido, ni del después.

– Reciben una indemnización que va de dinero y/o un automóvil o una propiedad dependiendo de cuán importante fue la relación.

– El contrato tiene una validez de 10 años después de que termina la relación.

Es por ello que se sabe muy poco sobre las relaciones de Luis Miguel.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR