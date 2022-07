Se ‘blindan’ 80% de las empresas

TAMPICO, TAM.- El mercado de la vigilancia privada sigue creciendo cada año y actualmente se calcula que ocho de cada 10 empresas buscan prevenir y asegurar su patrimonio, a nivel nacional el recurso destinado a seguridad privada alcanza los 300 millones de pesos.

Javier Robles Zertuche, director corporativo de Relaciones Públicas y Ventas de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, reveló que más que invertir en seguridad, se debe evaluar el tipo de necesidades y para ello es necesario realizar antes un análisis.

“Todas las empresas a nivel nacional deben tener la cultura de invertir en tecnología, pero esa tecnología obviamente debe estar optimizada y que sea operada, hoy en día desafortunadamente por esa falta de cultura, invierten pero no hay quien los auxilie, el equipo es preventivo permite disuadir a los delincuentes, porque lo que buscan es comodidad, evitan una evidencia de un robo o una intrusión, ellos dicen ‘aquí hay cámaras, no me meto, me voy a otro donde no hay’, adicionalmente tener esa cultura de si tienen cámaras, estar monitoreándolas”, señaló.

El especialista en seguridad dijo que se calcula que “a nivel nacional las empresas están invirtiendo más en tecnología, hoy en día un 80% tiene tecnología, el problema que tienen es que no le dan el uso que deberían, invierten pero no le dan el uso, hay empresas con 280 cámaras y una sola persona revisándolas, es inoperante”, afirmó.

En ese mismo sentido, Javier Valenzuela, director corporativo de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, dijo que el crecimiento de la demanda sigue en aumento y cada año mantiene un crecimiento sostenido, en Tamaulipas particularmente han detectado una alta demanda del servicio.

“La demanda de seguridad es constante, todos los años tiene un incremento y lo que más se demandó en los últimos años fue lo que tenía que ver con la bioseguridad, notamos un incremento muy importante en los últimos tres años. Esta empresa ha mantenido un crecimiento sostenido de un 12 a 14% anual, en Tamaulipas el crecimiento ha sido muy relevante porque hay muchas empresas que han tenido la necesidad de poder garantizar mejores prácticas de seguridad, el transporte de mercancías es algo que se ha demandado más”, reveló.

Robles Zertuche reveló que a nivel nacional, de acuerdo al Producto Interno Bruto, la seguridad privada representa más de 300 millones de pesos anuales, “desafortunadamente es un costo alto para muchas empresas, pero hay empresas que sí lo están optimizando y para otros es invertir en balde, nada fructuoso porque no lo están aprovechando”.

Advierten que el servicio no es costoso si tiene un retorno de inversión, es un costo-beneficio porque el recurso que se va a invertir en una empresa, le permitirá evitar pérdidas y con ello recuperar la inversión.

“Lo tienen que ver como un retorno de inversión, realmente cuando cuentas con un buen proveedor de seguridad, como estás haciendo la inversión te debe recuperar tus pérdidas y se debe de pagar sólo, un buen servicio de seguridad no cuesta, al contrario, te hace ganar porque se recupera de las pérdidas que tienes mensualmente o anualmente”, aseguró Javier Valenzuela.

En México, están identificadas a nivel nacional más de 2 mil empresas “patito”, lo que genera un riesgo para los clientes que terminan contratando ese tipo de servicios “por ser baratos”, pero terminan siendo perjudiciales para ellos.

“(Deben) contratar una empresa que esté certificada, que cumpla con todo el material que exige la Dirección General de Seguridad Privada, no es seguro tener un contrato nada más estatal o municipal, están certificados en el Estado y debe haber un permiso federal, a nivel nacional, y quien esté certificado para que sea garantía”, advirtió el Director Corporativo de Relaciones Públicas

La demanda en Tamaulipas aseguran que es en general en todo el territorio, sin embargo sí ha crecido más en Altamira, Tampico y Ciudad Madero y hay una demanda mayor.

“El 80% de los negocios que nos buscan son la industria, los empresarios son los que realmente hacen la inversión más grande en seguridad, pero hay un mercado muy importante en las residencias y sobre todo en tecnología. Generalmente lo que nos piden por ejemplo para residencias son los sistemas de intrusión, controles de acceso, controles de confianza para el personal doméstico, es lo que más busca el particular, y las empresas buscan dispositivos más complejos que van en elementos intramuros, custodia de mercancía vigilancia y ya el uso de tecnología como lo que puede ser video vigilancia”, aseguró Valenzuela.

La empresa Multisistemas de Seguridad Industrial tiene 40 años a nivel nacional, y operando en Tampico y Reynosa desde hace 15 años y a lo largo del trayecto han modernizado servicio, “no solamente en tecnología, sino también en la capacitación del recurso humano y los procesos. El servicio Millennium tiene ese concepto, el mejor recurso humano, los mejores procedimientos y la más alta tecnología”.

Por Omar Reyes