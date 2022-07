Deben tamaulipecos 1,500 mdp a bancos

La inflación y la pandemia golpearon duramente los bolsillos de las familias tamaulipecas y sus deudas con los bancos y otras instituciones financieras ascendieron a casi mil 500 millones de pesos en los primeros 3 meses de 2022.

En la mayoría de los casos esto representa un incremento de 50 por ciento, reportó la Asociación Mexicana de Bancos. En el primer trimestre de 2021 la deuda era de mil 116 millones de pesos y al compararla con los mil 478 millones de la cartera vencida del mismo periodo 2022, el resultado es 362 millones de pesos más de un endeudamiento que sigue creciendo cada día que pasa.

En los primeros meses de 2020, cuando irrumpió la pandemia de Covid-19, los tamaulipecos debían mil 106.8 millones de pesos a tarjetas de crédito y préstamos con descuento vía nómina o personales e hipotecarios por compra de vivienda. De la crisis no se salvaban los sectores productivos comercial, industrial y agrícola, con retrasos considerables en sus pagos de créditos a la banca.

En ese año, la cartera vigente crediticia en el Estado ascendía a 43 mil 50 millones de pesos. Tamaulipas había perdido en el 2020, un total de 29 mil 917 empleos de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hasta el tercer trimestre del 2021 se habían otorgado créditos a los tamaulipecos por 40 mil 705.3 millones de pesos y de ellos 863 millones estaban en cartera vencida.

Al cierre de ese lapso se habían otorgado créditos bancarios para adquisición de vivienda por 12 mil 306 millones de pesos, después de una sostenida recuperación de plazas laborales.

Y parecía poco y controlable el retraso de 602.8 millones de pesos en los pagos de esos créditos. En cuanto a las empresas, tenían créditos por 13 mil 619 millones de pesos, de esta cifra, 293.5 millones de pesos tenían distintos retrasos de pago.

Los industriales por su parte hacían uso de crédito por 8 mil 158.9 millones de pesos; 243.8 millones cayeron en mora.

El experto en economía, Jorge Alfredo Lera Mejía, reitera que son tres factores los que endeudaron a los tamaulipecos: la crisis económica nacional; la pandemia de Covid-19; y la actual crisis inflacionaria, la mayor de los últimos 20 años.

El ajuste de las tasas de interés que elevó las deudas de los tamaulipecos “no es un asunto de Tamaulipas; el incremento ha sido mundial, luego nacional y por último estatal”, explica. Y cita el monto promedio nacional de endeudamiento que es de 5 mil 105 pesos pércapita (por persona en promedio de los 130 millones de mexicanos).

“El promedio de deuda de los tamaulipecos, una población cercana a los 3 millones de habitantes es de 5 mil 764 pesos, 600 pesos por arriba del promedio de la deuda nacional”, precisa.

Para Lera Mejía el endeudamiento se ve principalmente en relación con su clase social, así “las de más bajo nivel de ingresos, que son los pobres, usan más su dinero para comprar productos básicos, alimentos principalmente y cuestiones de salud pública y educación, el endeudamiento por lo tanto de las clases más desfavorecidas de México y Tamaulipas es por consumo directo de alimentos, no se puede decir que usen sus tarjetas de crédito”.

Luego añade un factor que sí impacta a las clases medias y medias bajas. “Es el consumo en casas de proveduría de servicios electrodomésticos como Elektra; estas empresas son de una forma dañosas porque hablan de abonos chiquitos y estas clases son las que más usan créditos en este tipo de negocios” que provocan que el endeudamiento sea mayor.

Las clases medias son las que más usan tarjetas de crédito y “el problema es que gastan más de lo que ingresan y estas deudas son las que más impactan”.

En el caso de viviendas y bienes de lujo, “esa es la deuda que más impacta a las clases medias altas y altas, porque tienden a gastar por lujos más de lo que ingresan en viajes y autos de lujo que no se necesitan”, señala el economista. Finalmente recuerda cómo la irrupción en 2020 de la pandemia de Covid-19 en el mundo entre enero y febrero y en México en marzo, “impactó directamente la economía y el endeudamiento de las personas en Tamaulipas porque hizo que se cerrarán las actividades esenciales y no esenciales en un principio; después a los 2 meses abrieron las esenciales porque se necesitaban y las no esenciales se mantuvieron semicerradas o cerradas hasta un año después”.

A su vez esto aumentó el desempleo y subempleo “y cayó el ingreso económico de todos los mexicanos, pero impactó principalmente a las clases medias bajas, bajas y pobres. Este tipo de personas duplicaron y triplicaron sus deudas por la recesión causada por la pandemia”. Además de caer la economía, incrementó la mala salud pública, “porque mucha gente salimos enfermos de pandemia y eso nos costó mucho dinero en el bolsillo de los tamaulipecos”, concluye Lera Mejía.

POR MAGDIEL HERNÁNDEZ