Ella es la niña mexicana que descubrió un asteroide y fue reconocida por la NASA

MÉXICO.- Ashley Martínez Ocampo tiene 12 años, es originaria de Morelos y es aficionada a la astronomía, lo que la llevó a descubrir un asteroide en el espacio y convertirse en la primera niña mexicana en realizar un hallazgo de este tipo. Esta es su historia viral.

Todo comenzó el año pasado. Ashley se inició en la búsqueda de estos objetos gracias a la Sociedad Astronómica Urania (SAU), la cual participó en un programa de la NASA especializado en la búsqueda astronómica: Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica (IASC, por sus siglas en inglés).

El trabajo de la pequeña consistió en analizar fotografías espaciales tomadas por el Pan-Starrs, un telescopio de reconocimiento panorámico y sistema de respuesta rápida que consta de dos telescopios de 1.8 metros ubicados en Hawai.

“Nos iban mandando bloques de cuatro imágenes, las cuales teníamos que analizar cuidadosamente algún objeto que se moviera. De esas imágenes tenías que ver qué objeto se movía uniformemente, o sea iba como dando brinquitos, de ahí lo marcabas y mandabas el reporte y ya de ahí el IACS te informaría más tarde si lo que tú señalaste efectivamente era un asteroide”, explicó la menor a medios locales.

Para marzo de 2021, Ashley ya había analizado más de 30 fotografías de distintas zonas de la bóveda celeste con ayuda de un software especializado.

“Fue tardado encontrar el asteroide, ya que tenía que analizar varias imágenes cuidadosamente, que no se me pasara nada; fue complicado por fallas ocasionales del software que me confundía, pero una vez que lo identifiqué me sentí muy orgullosa”, dijo.

Próximamente, la Unión Astronómica Internacional formalizará la identificación de este astro que al momento se conoce como 2021-FD26; sin embargo, como resultado de su descubrimiento, Ashley tendrá la oportunidad de darle un nombre al asteroide.

La menor apenas terminó la primaria en el municipio de Jojutla, Morelos, pero ya recibió un diploma del IASC y la NASA por su hallazgo, informó en un comunicado la SAU.

“Les recordaría que aunque somos pequeños, podemos hacer cosas grandes, y aunque tengamos una edad muy corta, podemos llegar a tener grandes logros, pueden llegar a hacer grandes descubrimientos”, expresó.

