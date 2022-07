Fallece a los 89 años Nichelle Nichols, icónica actriz de “Star Trek”

ESTADOS UNIDOS.- El mundo del cine y la televisión se vistió de luto, ya que la actriz afroamericana Nichelle Nichols, conocida por haber encarnado a Nyota Uhura en la serie “Star Trek”, murió este sábado por la noche a los 89 años de edad, así lo informó su hijo a través de Facebook.

“Siento informarles que una gran luz del firmamento ya no brilla para nosotros como ha hecho durante tantos años. Ayer por la noche, mi madre, Nichelle Nichols, sucumbió a causas naturales y murió”, escribió en sus redes Kyle Johnson.

El mensaje estaba acompañado de una fotografía de la estrella que tiene la legendaria actriz en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, y sobre la que se veía un ramo de flores.

From Kyle Johnson:

Friends, Fans, Colleagues, I regret to inform you that last night, my mother, Nichelle Nichols, succumbed to natural causes and passed away. Her light however will remain.

Hers was a life well lived and as such a model for us all. pic.twitter.com/lBJHviwmV1

— The Neutral Zone (@tnz_studios) July 31, 2022